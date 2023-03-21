اليوم السابع
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عقوبة قاسية تنتظر تاجرا ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر تاجرا ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية ألعاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الداخلية من ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (مليون صاروخ "مختلف الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
 
فرض قانون العقوبات  عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
 
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.
 

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