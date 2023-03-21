رفع العلم المصرى على القاطرة الجديدة "أمين زيد" بترسانة بورسعيد البحرية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصرى على القاطرة "أمين زيد" أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحرى للهيئة، وذلك بحضور ممثلى عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

تعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة، ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات جارى بنائهم ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية، والذى يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاثة قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

والقاطرة الجديدة "أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالى" بقوة شد 75 طن تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

أما القاطرات الثلاثة الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، هم القاطرات" محمد نجم" و" محمد الغمري" و" جلال الديب" فجاري استكمال بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.



الفريق أسامه ربيع خلال المؤتمر



الفريق وأسرة امين زيد



القاطرة امين زيد



القاطرة الجديدة



قاطرات الهيئة



رفع العلم المصري



رئيس الهيئة مع الشركة الصينية



قاطرة جديدة بالهيئة



الفريق أسامه ربيع ببورسعيد



رئيس الهيئة مع العمال