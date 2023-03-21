رئيس جامعة طنطا: حصول جميع كليات الجامعة على اعتماد الأيزو «2018: 21001»

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن انتهاء اجراءات حصول 14 كلية من كليات الجامعة على اعتماد شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئات التدريس والاداريين والطلاب.

أكد رئيس الجامعة أن تطبيق نظرية الادارة بالاهداف في تحديد وتنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة يأتي بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أن حصاد الانجازات في المجالات الأكاديمية والادارية والخدمية المجتمعية يعكس قدرة الجامعة على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، موضحا أن تقدم جامعة طنطا في التصنيفات المحلية والاقليمية والدولية هو أكبر دليل على ما يتم بذله من جهد بمعدلات متسارعة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

كما وجه الدكتور محمود ذكي الشكر للقيادات الاكاديمية والادارية بالجامعة مشيدا بدور المركز الرئيسي للأداء المؤسسي ومركز ضمان الجودة التابع له، مؤكدا أن تطبيق منظومة الحوكمة المالية والادارية والمعرفية بمؤشرات قياس أداء دقيقة وفي اطار مقارن يسهم بشكل رئيسي في تحديد آليات الخطط التنفيذية وتحسينها وفقا للنتائج التي تتم عن طريق نظام الكتروني وتحديث دوري للبيانات يتم رصدها يوميا والتعامل بمرونة كبيرة وفقا للمعطيات والامكانات المتاحة.

يذكر أن إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة طنطا لضمان جودة التعليم حصلت على شهادة الأيزو «2018: 21000» ، وشهادة الأيزو 9001: 2015 ، في الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية فى يونيو الماضى.