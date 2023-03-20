"حقوق طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»

الغربية محمد طارق

حصلت كلية الحقوق بجامعة طنطا ، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتكون الكلية الــ14 بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن حصول كلية الحقوق على شهادتى الأيزو يعكس مدى تحسين جودة الآداء الإداري بالكلية، وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الفريق الدكتورة منال درويش والدكتورة منى زناتى، والدكتورة سمر فؤاد، والمهندس محمود سلطان، وبحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن بودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مدحت عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمد عبد النبى غانم مدير وحدة ضمان الجودة، ورؤساء الاقسام العلمية وامين عام الكلية ومديرى الادارات والوحدات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الادارى والطلاب، وزارت اللجنة الإدارات المختلفة والمكتبة ومبنى الدراسات العليا،وإدارة الدراسات العليا وأوصت اللجنة بمنح كلية الحقوق جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.