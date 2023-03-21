رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بحلول شهر رمضان المبارك

كتب: محمد الأحمدى

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لفخامته والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل السلام والمحبة.

وجاء نصها: " السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصري الغالي، بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ شَعبَنَا العظيم، ويبارك بلادَنا الغالية مصر، وليَكن سَلام على العالم أجمع".