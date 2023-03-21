حياة كريمة بقرى غرب أسوان تخدم 28 نجعا وتابعا.. والصرف الصحى أبرز المشروعات

أسوان - صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، تواصل العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف بكل جدية، حيث تشهد مراكز المحافظة مشروعات قومية تغير شكل القرى والنجوع، ومشروعات حياة كريمة هى درة مشروعات الدولة المصرية، مشروعات غير مسبوقة تضئ كافة النجوع والقرى.

مشروعات حيوية بدأ عدد كبير منها الخروج إلى النور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى. وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل، ونشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر المؤهلة.

وتشهد قرى مراكز محافظة أسوان دفعة تنموية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى تلامس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية غرب أسوان والمشروعات الجارية بقرية غرب أسوان من المقرر أن تخدم 28 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 28 قرية فرعية ونجع وتابع، وفى مقدمة المشروعات الحيوية، مشروعات الصرف الصحى التى تستهدف تغطية قرى ونجوع غرب أسوان، ومنها مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى والذى يشمل إنشاء خمس محطات رفع بالإضافة لمحطة المعالجة حيث جار توصيل شبكات وخطوط الانحدار بأطوال 49 كيلو متر بنسبة 80 %، بجانب إنشاء محطة المعالجة بنسبة 80 % أيضاً، فيما جارى إنشاء محطات الرفع بنسب تتراوح ما بين 45 إلى 55 %، كما تسابق مبادرة حياة كريمة الزمن للانتهاء من مشروع الإحلال الكلى لمدرسة عبدالعظيم فضل الابتدائية، وبلغت نسبة تنفيذ وصلت 40%.