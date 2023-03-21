حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة السيارات عن طريق رفعها على "الونش"

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين ، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات المركونة عن طريق رفعها على "ونش سيارات".

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (شخصين) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب (الرفع على ونش سيارات) ، وأقرا بسرقتهما سيارتان بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى إثنين من عملائهما "سيئ النية"، بالإضافة إلى ضبط(أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.