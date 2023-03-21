تناول الأناناس واحصد 7 فوائد صحية للجسم.. منها تقوية الأسنان والعظام

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى الأناناس على عناصر مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة بوفرة، توفر هذه الفاكهة المغذية ، ثروة من المزايا الصحية التي يمكن أن تعزز الهضم الصحي والمناعة، علاوة على ذلك مفيدة لعظامك وجلدك وشعرك ، وإليك العديد من فوائد تناول الأناناس، وفقا لما نشره موقع " doctor".

إليك سبب تناول الأناناس:



1. جيد للعظام



يساعد المنجنيز ، الموجود بكثرة في الأناناس ، على بناء عظامك، كل ما عليك فعله للحفاظ على جسم صحي والحفاظ على صحة وقوة عظامك هو إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي المعتاد، عندما يقترن المنجنيز بالزنك والنحاس والكالسيوم ، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ويحافظ على عظام قوية لذلك ، يحتوي الأناناس على جميع المكونات ، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يساعد في بناء عظام أقوى.

2. يحسن الهضم



يمكنك فقط تناول بعض الأناناس أو شرب بعض عصير الأناناس لتخفيف آلام المعدة، البروميلين والألياف الغذائية وفيتامين C الموجودة في الأناناس وفيرة وتساعد في الهضم الصحي.

3. يعزز صحة الفم



يُعتقد أن الأناناس قد يساعدك في الحفاظ على صحة جيدة وتقوية لثتك، الكالسيوم ، الذي يعتبر الأناناس مصدرًا جيدًا له ، هو ما يصنع أسنانك وعظامك، كما أنه يحتوي على المنجنيز الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، حافظ على صحتك بشرب عصير الأناناس كل يوم.

4. يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم



حاول أن تتذكر أن تبدأ في تناول الأناناس بشكل متكرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.

5. يقلل من التوتر



يوجد السيروتونين ، وهو مسكن طبيعي للتوتر يحافظ على هرموناتك وأعصابك ، في الأناناس، يمكنك الحفاظ على صحتك بمجرد تناول أو شرب بعض عصير الأناناس.

6. غني بمضادات الأكسدة



بالإضافة إلى كونها غنية بالمغذيات ، فإن الأناناس هو أيضًا مجموعة نفيسة من مضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الإجهاد التأكسدي الجذور الحرة ، والمواد الكيميائية غير المستقرة التي تدمر الخلايا وهي مصدر رئيسي للإجهاد التأكسدي ، مسؤولة أيضًا عن الالتهابات المزمنة ، وضعف جهاز المناعة ، وأمراض القلب ، والسكري ، وبعض أنواع السرطان.

7. يعزز صحة الشعر



يُزعم أن الأناناس الغني بفيتامين سي يعزز نمو الشعر، محتواه الكبير من مضادات الأكسدة لديه القدرة على حمايتك من أي أمراض قد تكون عرضة لها، سيبدو شعرك أكثر سمكًا ونعومة بفضل فيتامين سي. وإليك بعض مزايا الأناناس للشعر.