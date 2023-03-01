أطعمة صحية تحسن مزاجك.. منها الأناناس والتوت

كتبت فاطمة خليل

يلجأ الكثيرون إلى الأطعمة السريعة و الآيس كريم ورقائق البطاطس عند الشعور بالحزن أو مشاعر سلبية، لكن هذه الأطعمة الغنية بالملح والسكر تعطي فقط تحسينا قصير الأجل للمزاج، يليها انخفاض أكبر في مزاجك وطاقتك، لذا في هذا التقرير نتعرف على أطعمة صحية تحسن من مزاجك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة تساعد في تحسين المزاج

الموز

يتم إثراء الموز بالحمض الأميني التربتوفان الذي يساعد على إنتاج مادة السيروتونين- الناقل العصبي الذي يمنحك شعورًا بالرضا.

اللوز

غني بالمغنيسيوم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في الشعور بالسعادة في عقلك.

حليب البقر

يمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين ب 12 والتريبتوفان الموجودة في الحليب على تحسين نومك ومزاجك.

الأناناس

يمكن أن تساعد خصائص التربتوفان والمضادة للالتهابات القوية في تعزيز مزاجك.

منتجات الصويا

يتم تحميل حليب الصويا مع التربتوفان الذي يساعد على تحسين مزاجك عن طريق تعزيز إنتاج السيروتونين.

التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين وجدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالأنثوسيانين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 39٪.

البيض

يوفر البيض مادة الكولين لأجسامنا- وهي مادة مغذية تشارك في الحالة المزاجية والذاكرة والتحكم في العضلات.