تحرير 101 محضر خلال حملة على المخابز ومحال بيع المواد الغذائية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن تحرير 101 محضر خلال حملة مكبرة على المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية بعدد من المراكز والمدن، وذلك بعد الاطلاع على تقرير من السيد دايره، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, والدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والأسواق، والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

وأسفرت عن تحرير 101 محضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن (طلخا - و ميت غمر - والمطرية - و اجا - و منية النصر- ونبروه - وتمى الامديد - والمنصورة - والمنزلة ودكرنس ) وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 39 محضر نقص وزن ،و5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (28 شيكارة ) و18 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و3 محاضر انتهاء من الإنتاج و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات و1 محضر عدم وجود ميزان و30 محضر عدم إعلان عن الأسعار و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر عمل اوكازيون بدون تصريح، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني، و إعدام 20 كيلو لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ونوه على استمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور علي الاسواق والمحلات ومتابعة انتظام العمل بمعارض"أهلا رمضان" ففي نطاق مركز ومدينة المطرية جرى تحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها داخل المعرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.