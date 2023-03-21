النقابة العامة للعاملين بالمالية: العفو عن الغارمين يؤكد اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية

كتبت آية دعبس

أشاد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارمة، وكذلك الإفراج عن الغارمين، مؤكدا أن هذا القرار أدخل الفرحة علي قلوب أسرهم في شهر الكرم والمغفرة والرحمة.

واعتبر "عبد الفضيل" الإفراج عن الغارمات والغارمين ، أنه يأتي لتبرهن علي دخول الدولة المصرية عبر الجمهورية الجديدة ، فضلا عن رؤيتها للعدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وأن الفئات الأولي بالرعاية في صدارة اهتمامات الرئيس لأنه أب لكل الأسرة المصرية ليحيوا حياة كريمة ، مؤكدا أن ذلك توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسي يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج.