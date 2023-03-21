الكرملين: بوتين قد يزور الصين العام الجارى

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد يزور الصين العام الجاري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، ناقشا خطة بكين لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية "تمت مناقشة التسوية في أوكرانيا، لاسيما مقترح الرئيس الصيني بهذا الصدد".

ولم يذكر المتحدث باسم الكرملين، ما إذا تمت مناقشة قضايا التعاون العسكري أو عقود الغاز الطبيعي، خلال اجتماع بوتين وشي أمس الإثنين، ولكنه أشار إلى أن تفاصيل جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، عندما يدلى بوتين وشي بتصريحاتهما بهذا الصدد.