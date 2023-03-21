القبض على متهم بالنصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح)، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 أشخاص – مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (2,8 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.