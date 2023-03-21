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"السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى الصعيد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:00 ص
"السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى الصعيد السكة الحديد
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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يهتم قطاع كبير من المسافرين بحركة القطارات، وفيما يلى جدول مواعيد القطارات من محافظة الاسكندرية على خطوط الوجه القبلي على خط الصعيد.
 
وتستعرض "اليوم السابع" الجدول كاملا على الوجه القبلي بخطوط السكة الحديد، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.
 
وجاءت جداول مواعيد القطارات 2023  المتجة من محافظة الإسكندرية إلى محافظة الصعيد اليوم الثلاثاء كالتالى:
 
-القطار رقم 3008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.45 صباحا إلى أسوان. 
 
-القطار رقم 158 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا إلى الأقصر.
 
-القطار رقم 164 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12 ظهرا متجه إلى أسوان.
 
-القطار رقم 88 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.50 مساءا متجه إلى أسوان.
 
-القطار رقم 2008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8 مساءا متجه إلى أسوان.
 
-القطار رقم 1008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.35 مساءا متجه إلى الأقصر. 
 
-القطار 934 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.15 مساءا متجه إلى الأقصر. 
 
-القطار رقم 3006 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.45مساء.
 
 
 

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السكة الحديد

مواعيد قطارات الوجه القبلي

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