اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية خلية اللجان النوعية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:20 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية خلية اللجان النوعية المستشار سامح عبد الحكم
كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحى

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قضت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر  أشرف حسن بجلسة اليوم  بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية اللجان النوعية»
 
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لـ"الخلايا العنقودية" وإدارتها، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتأسيس مجموعات تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة»، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الشعب ومؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
 
 

اللجان النوعية

وادى النطرون

الخلايا العنقودية

الارهاب



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