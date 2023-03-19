تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ" لجلسة 23 مايو المقبل

كتب إبراهيم قاسم

قررت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"، لجلسة 23 مايو المقبل، وذلك لحضور دفاع المتهمين الأول والثانى والثالث، وتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس الواردة في محضر الجلسة ولسماع شهادة شهود الإثبات.

كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس م. م. ب. م. ح، كما أمرت بإلقاء القبض على المتهمين من الأول وحتى الخامس وحبسهم على ذمة القضية، وإيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

ويمثل المتهمين أمام المحكمة فى قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ بتهم تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين أسسو خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة"والتي تدعو للعنف.

وكان المتهمون قد اعترفوا بحيازتهم للسلاح المضبوط والذخيرة وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري بغية استخدامه في أعمال إرهابية.