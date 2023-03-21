اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الصينى: نعمل مع روسيا على تشكيل عالم متعدد الأقطاب

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:09 م
الرئيس الصينى: نعمل مع روسيا على تشكيل عالم متعدد الأقطاب رئيس الصين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بكين وموسكو توصلا لنتائج ملموسة في الشراكة على كل المستويات، وأن العلاقات التي تجمع بلاده مع روسيا تاريخية وراسخة، لافتا إلى أن موسكو تُمثل أكبر الشركاء الاستراتيجيين للصين، متابعا : نسعى مع روسيا بالتعاون مع المجتمع الدولي للدفاع عن القضايا الدولية حسب ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب مباحثاتهما في موسكو، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن بكين تسعى لتطوير وتعزيز التعاون مع روسيا وتحديد خطة لتطوير الشراكة بما يصب في مصلحة البلدين، مستطردا: نعمل مع روسيا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

ودعا الرئيس الصيني نظيره الروسي لزيارة بكين خلال الفترة المُقبلة، ضمن جهود تعزيز العلاقات بين البلدين، متابعا: ندعم العلاقات والتواصل الوثيق مع روسيا

وقال شي جين بينج: "وقعنا على اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وموقفنا محايد بشأن الأزمة الأوكرانية وندعم لغة السلام والحوار"، موضحا أن العلاقات مع روسيا تعمقت بشكل كبير.


بوتين

الصين

رئيس الصين

روسيا

اخر الاخبار

الرئيس الصينى



الموضوعات المتعلقة

باحثة: إعلام بكين وصف زيارة رئيس الصين لروسيا ببناء مجتمع مشترك للبشرية

الإثنين، 20 مارس 2023 07:06 م

رئيس الصين من موسكو: مستعدون لحماية النظام العالمى وفقاً للقانون الدولى

الإثنين، 20 مارس 2023 01:21 م

الصحف العالمية: زيارة رئيس الصين لروسيا ستكون لها تداعيات واسعة على حرب أوكرانيا.. 30 مليار دولار من بنوك أمريكا الكبرى لإنقاذ مصرف فرست ريبابلك.. واعتقال 200 شخص فى احتجاجات عنيفة ضد نظام التقاعد فى فرنسا

الجمعة، 17 مارس 2023 02:30 م

رئيس الصين يزور روسيا 20 مارس الجارى

الجمعة، 17 مارس 2023 10:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة