"اقتصادية قناة السويس" تعلن فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتح ميناء العريش البحرى، عقب تحسن الأحوال الجوية بعد 3 أيام إغلاق نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه تم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، والميناء يستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية بعد تحسن الأحوال الجوية .

وأعلن مجلس مدينة العريش انتهاء التخلص من كافة برك وتجمعات مياه الأمطار نزحها من الشوارع بمعدات تابعة لمجلس مدينة العريش ترافقها أطقم فنية.

وتعرضت محافظة شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مناطقها الساحلية طوال الايام ال3 الماضية، كما شهدت مناطق مركز نخل بوسط سيناء الأسبوع الماضي جريان مياه السيول بمسارات 5 أودية دون أن تتسبب فى أى خسائر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة نخل فى بيان، انه تعرض مركز نخل لسيول يومي الثلاثاء والاربعاء جراء موجة الطقس الغير مستقر، و امتلأت اوديه الجرافي والتمد والريدو النثيله والبروك بالمياه متجهه لسد الروافع.

وأعلن مجلس مدينة العريش، الإنتهاء من تطهير مجري سيول وادي العريش، تحسبا لوصول مياه السيول القادمة من وسط سيناء لمجراه، و تم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادي العريش حتى مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط، وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركه المياه في حال حدوث سيول .