إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر لشدة وسرعة الرياح

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء المحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق، مما أدى لتوقف الرحلات بالكامل.

ومن جانبه أعلن مسئول بإتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر اليوم الإثنين، واتجاه الرياح بشدة فى إتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، ومع وصول مسئولى شركات البالون فجراً لأرض مطار البالون الطائر فى البر الغربى، قام طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية فى إتجاه الشرق وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائيًا، مما أدى لتوقف الرحلات تماماً.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.

ومن الجدير بالذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.