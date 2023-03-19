تحليق 1500 سائح على متن 60 رحلة بالون طائر فى سماء غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وسط إقبال مميز على رحلات البالون الطائر للإستمتاع برحلة المغامرة الساحرة للتحليق فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، وذلك فوق المعابد والمقابر الفرعونية والمنازل والخضرة ونهر النيل العظيم، حيث خرجت بالسماء 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم.

ووسط أجواء مميزة وفرحة كبيرة بين السياح من حول العالم، خرجت الرحلات بالبالونات الطائرة وعلى متنها السياح من حول العالم، حيث يقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، حيث خرجت فى السماء اليوم الأحد، 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1500 سائح.

وأضاف أحمد الطيب عبود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، مشددا على أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.