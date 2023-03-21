اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:09 ص
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 12 شخصا بينهم 9 أطفال، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوي الجديدة، وأسفر الحادث عن مصابين بينهم أطفال.
 
وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخصا من بينهم 9 أطفال بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.
 
تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

مديرية الامن

حوادث طرق

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة