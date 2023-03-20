إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص بينهم موظف، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا بسبب السرعة، وانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة صابر أحمد فتحي 40 عاما، موظف، باشتباه كسر بالقدم وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كارتة تحصيل الرسوم بمركز المنيا، مما أسفر

عن إصابة كلا من: عمرو رجب سيد 22 عاما، نادي عبد النظير عبد التواب 40 عاما، ويقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور ونزيف بالبطن، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا الجامعي، "ر.ا" 19 عاما، طالبة بكلية الآداب بجامعة المنيا، تقيم بمدينة مغاغة، مصابة بهبوط عام وحالة إعياء، وتقيم في مركز مغاغة، وتم تقديم الاسعافات الأولية لها حتي تماثلها للشفاء.