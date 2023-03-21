إحالة أوراق متهمين بقتل شخص فى سوهاج إلى المفتى

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهمين "م.ع.ا" و"ا.ع.ا" إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 22 مايو للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع.ا". بدائرة مركز سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بالبحث عن الآثار فى مقبرة بالجبل وقررا ذبح المجنى عليه للعثور على الآثار، حيث قام المتهم الثانى باستدراجه إلى مكان الواقعة وعندما حاول المجنى عليه الهرب أطلقا عليه النار من سلاح نارى كان بحوزتهما وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ص" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهمين "ا.ع" عامل و"د.ح" ربة منزل و"ح.ح" و"و.خ" بالسجن 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه كما قاموا بخطف الطفل المجنى عليه"ا.ا" وسرقوا المنقولات الخاصة للمجنى عليهما "م.ع"و"ا.ا"وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.