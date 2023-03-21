السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ك.ع" و"ه.ع"و "م.ج" و"م.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين, كما عاقبت المتهم الأول بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتم ضبط 18 كيس شابو بحوزتهم وسلاح أبيض بحوزة المتهم الأول وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم"ا.ا.م"عامل بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى"ح.ح" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره ليلا فوجىء بالمتهم يشهر سلاح أبيض فى وجهه وقام بتهديده واستولى منه على هاتفه المحمول، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.