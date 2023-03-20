أعلن نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس أنه يعتزم الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة .
وأكد بنس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - أنه يولى اهتماما كبيرا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفا " لقد تلقيت الكثير من التشجيعات في الولايات المتحدة ، واعتقد أن الوقت قد حان لضمان أن ننتخب قيادة في كل المستويات".
وفي السياق ذاته، قال بنس " إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خذل الولايات المتحدة في 6 يناير عام 2021 عندما شجع أنصاره على تنفيذ الهجوم على مبني الكابيتول" ، مشيرا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب للعودة لهذه الأحداث بسبب التحديات التي تواجهها البلاد .
وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أكد مجددا، إلى أن قراره بشأن إمكانية الترشح فى سباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية أصبح وشيكا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن مايك بنس قال فى مقابلة مع فوكس نيوز ديجيتال إن الشعب الأمريكي يحب المنافسة، وأن الولايات المتحدة بلد حر، ويحق للجميع التنافس على المناصب كما يختارون فى هذا البلد. وتابع قائلا إن يؤمن للغاية بأن الأوقات المختلفة تستدعى قيادة مختلفة.
وسبق أن أشار بنس إلى أنه سيتخذ القرار بشأن خطط ترشحه بحلول الربيع، وهى النقطة التي أكدها فى مقابلته الأخيرة مع فوكس. وقال بنس "أعتقد أن لدينا الوقت انمون متميزين ونستمع، وأعتقد أنا وزوجتى أننا لدينا شعور واضح بأن هذا الوقت هو الربيع".
وأشار نائب الرئيس السابق أيضا إلى انه سيلتزم بتعد الولاء للجنة لحزب الجمهورى لو قرر المشاركة فى السباق الرئاسي.
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