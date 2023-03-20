وأكد بنس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - أنه يولى اهتماما كبيرا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفا " لقد تلقيت الكثير من التشجيعات في الولايات المتحدة ، واعتقد أن الوقت قد حان لضمان أن ننتخب قيادة في كل المستويات".

وفي السياق ذاته، قال بنس " إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خذل الولايات المتحدة في 6 يناير عام 2021 عندما شجع أنصاره على تنفيذ الهجوم على مبني الكابيتول" ، مشيرا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب للعودة لهذه الأحداث بسبب التحديات التي تواجهها البلاد .