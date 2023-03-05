مايك بنس يتحدث عن احتمالات ترشحه للرئاسة ويحدد موعد الإعلان عن قراره

كتبت ريم عبد الحميد

ألمح نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، مجددا، إلى أن قراره بشأن إمكانية الترشح فى سباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية أصبح وشيكا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن مايك بنس قال فى مقابلة مع فوكس نيوز ديجيتال إن الشعب الأمريكي يحب المنافسة، وأن الولايات المتحدة بلد حر، ويحق للجميع التنافس على المناصب كما يختارون فى هذا البلد. وتابع قائلا إن يؤمن للغاية بأن الأوقات المختلفة تستدعى قيادة مختلفة.

وسبق أن أشار بنس إلى أنه سيتخذ القرار بشأن خطط ترشحه بحلول الربيع، وهى النقطة التي أكدها فى مقابلته الأخيرة مع فوكس. وقال بنس "أعتقد أن لدينا الوقت انمون متميزين ونستمع، وأعتقد أنا وزوجتى أننا لدينا شعور واضح بأن هذا الوقت هو الربيع".

وأشار نائب الرئيس السابق أيضا إلى انه سيلتزم بتعد الولاء للجنة لحزب الجمهورى لو قرر المشاركة فى السباق الرئاسي.

وكانت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى قد قالت الأسبوع الماضى إن أي مرشح يريد المشاركة فى أول مناظرة تمهيدية للجمهوريين مطلوب منه التوقيع على تعهد دعم المرشح النهائي للحزب.

وقال بنس لقد أيدت كل المرشحين الديمقراطيين طوال حياتى منذ أن أنضممت إلى ثورة ريجان عندما كنت شابا. ولو ترشحت للرئاسة، فلدى ثقة بأننى سألبى الشروط التي وضعتها لجنة الحزب الجمهورى للمناظرة.

وغاب بنس عن المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذى يعقد هذا الأسبوع، فى الوقت الذى يشارك فيه المرشحون الذين أعلنوا خوض السباق التمهيدى للحزب الجمهورى، وفى مقدمتهم الرئيس السابق دونالد ترامب ، وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى.