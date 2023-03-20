ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه، أنه برغم التغيرات المناخية التى تعرضت لها محافظة دمياط، فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8510 طن، تشمل: 24 طن بصل، و 549 طن رمل، و 352 طن كحول، و 7585 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9659 طن، تشمل : 1082 طن ذرة و 2000 طن فول و 6577 طن صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 784 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 64 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1059 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118980 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4458 شاحنة.