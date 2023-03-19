ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 5 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5978 طن تشمل: 216 طن بصل و206 أطنان يوريا معبأ و313 طن كحول و5243 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11030 طنا تشمل: 495 طن قمح و1731 طن ذرة و700 طن عدس و2500 طن فول و372 طن ابلاكاش و4300 طن صويا و932 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1318 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 414 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3433 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 119774 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4690 شاحنة.