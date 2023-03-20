مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية بمؤتمر حقوق المنصورة

الدقهليه شريف الديب

استمرت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين، والذى تنظمه كلية الحقوق ب جامعة المنصورة ، في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، و استاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق، و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، ومقرر المؤتمر وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة : إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانونين الدستورى والإدارى، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور فروع القانون الخاص، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الجنائى، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الدولى ، الجوانب الإقتصادية للتغيرات المناخية ، الجوانب الشرعية للتغيرات المناخية.

جاءت الجلسة الأولي برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق ـ جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق.

حيث أبرز البعد الدولي للمؤتمر حيث قُدِم أوراق بحثية روسية، وأشار إلى أن المشكلة المناخية هي نتيجة للإختلال البيئي، وتحدث عن أكبر مصادر للملوثات في البيئة وهى الفحم والبترول والغاز نظرا للإسراف في استخدام الطاقة، كما شرح تطورات التغير المناخي والأثر الناجم عن إقتلاع الغابات فى العالم ، وأشار في نهاية كلمته أن مصر دولة شديدة الحساسية للتغيرات المناخية وتؤثر على الثروة السمكية والأمن الغذائي والمياة بالتغيرات المناخية كما أكد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية منحا لا قروض.

وقدمت A. Sergacheva Dr/ Olega ورقة بحثية بعنوان دور المشروعات الحكومية الخضراء في التنمية المستدامة.

كما قدمت Natalia E.Bultova Dr. ورقة بحثية بعنوان تطبيق نظام إعادة تدوير المخلفات الصلبة، وكيفية إدارتها في الاقتصاد الدائري الذي من الممكن أن يسهم في خفض قطاع المخلفات.

وقدم الدكتور المعتصم بالله مصطفى، مدرس بقسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، قدم ورقة بحثية بعنوان سياسات تغير المناخ في مصر خلال فترة ما بعد ڤيروس الكورونا.

وقدمت الدكتورة ميادة علي المرسي، مدرس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ورقة بحثية بعنوان مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال السياسات المالية والنقدية.

و جاءت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، وأستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق وتحدث عن التغيرات المناخية وآثارها على العالم وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وأن هذا الموضوع أصبح من المواضيع الهامة التى لابد أن تأخذ على محمل الجد ودور المؤسسات الحكومية في توعية أفرادها لتقليل الضرر الناجم من هذه التغيرات.

وتقدم أحمد دهشان بورقة بحثية بعنوان دور الطاقة المتجددة في الحد من تغير المناخ لتوفير مستقبل أكثر أمانا.

كما تقدم الدكتور المعتصم بالله و الدكتور رامي محمد السعدني بورقة بحثية بعنوان "آثار تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في مصر".

وقدم الدكتور أكرم مصطفى السيد الزغبي بورقة بحثية بعنوان "النظام القانوني الدولي لمكافحة التغيرات المناخية"

وقام الدكتور محمد السعيد الشناوي بتقديم ورقة بحثية بعنوان " التغيرات المناخية وأزمة الغذاء على المستويين المحلي والدولي".

وقدم الدكتور محمود أبو الغيط ورقة بحثية بعنوان "دور القانون الدولي والتشريعات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية".

وقام الدكتور محمد عبد الناصر بتقديم ورقة بحثية بعنوان "القانون الدولي ودوره في إدارة التغير المناخي".