قبول جامعة المنصورة الجديدة عضوا مشاركا في اتحاد الجامعات العربية

الدقهلية - محمد الحبشى

اتخذ المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الخامسة والخمسين، المنعقد في جامعتي سوسة والمنستير في تونس في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري القرار رقم 11 بقبول عضوية جامعة المنصورة الجديدة كعضو مشارك في اتحاد الجامعات العربية.

ويتقدم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، بالتهنئة لكل منتسبي جامعة المنصورة الجديدة بقبول الجامعة عضوا مشاركا في اتحاد الجامعات العربية

وأشار" الخولي" أن موتمر اتحاد الجامعات العربية يقوم بدوره في الربط بين الجامعات العربية من جهة والجامعات العالمية من جهة أخرى بهدف الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع

وأكد "الخولي" على امتنان جامعة المنصورة الجديدة للانضمام الاتحاد والعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي بمستوى الجامعة ويعزز قدرتها على التنافسية محليا وعربيا ودوليا.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة الجديدة حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية؛ لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.