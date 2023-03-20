مكتبة الإسكندرية تنعى المفكر السياسى حلمى شعراوى رئيس مركز البحوث العربية

وتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ولقد قدم الأستاذ الدكتور حلمي شعراوي عبر مسيرته الخصبة نموذجا للدأب والإخلاص فى العمل، وحب الوطن كما ساهم بدور كبير فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، وقدم من الإسهامات - في هذا الشأن - التى مايزال صداها يتردد حتي الآن، فالمتتبع لسيرته الشخصية يجده منخرطا في إفريقيا، إلي حد الالتحام بين جسد أفريقيا وجسده ، ليصبحا جسدا واحدا، فحلمي يتحدث عن نفسه، وعن إفريقيا في آن واحد، فكأنما هو إفريقيا وإفريقيا هو، فهو عاشق أفريقا الأول والمناضل من أجل حركات التحرر الوطني بالقارة السمراء، ويذكر أن الأستاذ الدكتور حلمي شعراوي تخرج فى كلية الأداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة عام 1958.

وشغل العديد من الوظائف السابقة من أهمها مسئول حركات التحرير الأفريقية (مصر) وأستاذ علوم سياسية بجامعة جوبا (السودان) وخبير العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (تونس) والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية للعلوم السياسية، وله العديد من المقالات والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية فى الشأن الإفريقي والقضايا المتعلقة بإفريقيا، وشارك الراحل في عضوية العديد من الوفود الممثلة لمصر دولياً للقارة الإفريقية، وهو أيضا عضو بالعديد من اللجان والمجالس على المستويَين المحلي والإقليمي.