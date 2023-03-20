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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "التسويق الإلكترونى لرائدات الأعمال"

الإثنين، 20 مارس 2023 12:39 م
مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "التسويق الإلكترونى لرائدات الأعمال" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ورشة عمل بعنوان "التسويق الإلكتروني لرائدات الأعمال"، وذلك يومي 20 و21 مارس 2023.
  
تهدف الورشة إلى إكساب المشاركات مهارات التسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي بهدف مساعدتهن على الترويج لمشروعاتهن عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة؛ مستخدمين في ذلك أدوات وتقنيات مواكبة للعصر بغرض الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين المحتمل اهتمامهم بالسلع والخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.
 
وتأتي هذه الورشة في إطار احتفال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بشهر المرأة – مارس من كل عام، والذي يسعى فيه البرنامج لتقديم عدد من الورش التدريبية التي ترفع من وعى النساء وتصقل مهاراتهن في مناحي حياتية عده.  
 
 

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

دراسات المرأة

التسويق الإلكترونى



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