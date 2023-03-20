معدات مجلس مدينة العريش تواصل نزح مياه الأمطار من الشوارع.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش، ترافقها أطقم فنية أعمال نزح مياه الأمطار من الشوارع بعد تكون برك تعيق حركة المرور، وأعلن مجلس مدينة العريش الدفع بسيارات كسح تجوب المناطق التى بها تجمعات مياه لتصريفها وفتح حركة المرور بعد تكون برك نتيجة سقوط أمطار.

وتعرضت محافظة شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مناطقها الساحلية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار إغلاق ميناء العريش البحرى، بسبب الأحوال الجوية والظروف الجوية الغير مستقرة التى تسود محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، والميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وشهدت مناطق مركز نخل بوسط سيناء الاسبوع الماضى جريان مياه السيول بمسارات 5 اودية دون أن تتسبب فى أى خسائر.

أعلن مجلس مدينة نخل فى بيان، انه تعرض مركز نخل لسيول يومى الثلاثاء والاربعاء جراء موجة الطقس الغير مستقر، وامتلأت اوديه الجرافى والتمد والريدو النثيلة والبروك بالمياه متجهه لسد الروافع.

وأعلن مجلس مدينة العريش، الانتهاء من تطهير مجرى سيول وادى العريش، تحسبا لوصول مياه السيول القادمة من وسط سيناء لمجراه، وتم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادى العريش حتى مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركه المياه فى حال حدوث سيول.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.















