الانتهاء من إنشاء مضمار الهجن بالعريش والاستعداد لانطلاق سباق أبريل

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن المصرى من إعادة إنشاء مضمار سباق نادى الهجن بمنطقة السباقات غرب مدينة العريش.

أعلن عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، الترتيب لانطلاق بطولة سباقات هجن جديدة على أرضية مضمار نادى سباقات الهجن بالعريش بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء فى 25 أبريل المقبل.

أضاف أنه تم التنسيق مع محافظة شمال سيناء وترتيب انطلاقة السباق بحضور ومشاركة الهجانة من كل المحافظات .

وأشار سلامة ابراهيم ابو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن، انه تم الإنتهاء من إنشاء مسار مضمار سباقات الهجن بشكل جديد ومحدث بديلا عن المضمار القديم .

وقال إن ميدان العريش أصبح مؤهلا بشكل كامل لانطلاقة البطولات مجددا عليه وسبق واعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية من اعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذى والمدير المالى لإدارة شئون "نادى الهجن الرياضى بالعريش"، وقررت أنه لا مانع قانونًا من تشكيل اللجنة المؤقتة، وتضم أحمد سالمان حسن داود رئيسا للنادى، و3 أعضاء بالتزكية، وهم أحمد بنيان سليم بنيان، وجازى سعيد سلمى سالم، ومهدى سالم سليمان عمرو.

وعضوا اللجنة أيمن عبد العزيز محمد الجندى، المدير التنفيذى للنادى، وصلاح كمال أيوب الشريف، المدير المالى للنادى، وبعد إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة، ستوجه اللجنة المؤقتة الدعوة لانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة فى أول جمعية عمومية عادية للنادى تنعقد فى موعدها القانونى.

وشهدت شمال سيناء فى سبتمبر من العام الماضى فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش بعد توقف 14 عاما، وأجريت فعاليات السباق على مدار 30 شوطا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، واختتمت بعروض الختام وعرض ملكة جمال الإبل وتسليم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الجوائز للفائزين بمضمار نادى الهجن المصرى بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ويعد نادى الهجن الرياضى المصرى، هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.

وقال الدكتور سلامة الرقيعى، الباحث فى التراث الشعبى، وأحد رموز محافظة شمال سيناء المهتمين بالهجن، إن السباقات فى عموم سيناء كانت فى الماضى تتم بصورة عفوية فى المناسبات حتى تحولت إلى رياضة لها نظامها وطقوسها.

وفى جنوب سيناء كانت تقام تلك السباقات ومازالت بين القبائل حتى أن قبائل بعينها كمزينه والترابين مازالت تحيى هذا التراث فى منطقة الزلقه بجنوب سيناء.

وأوضح أنه شمال سيناء بدأت تلك الرياضة متناثرة هنا وهناك، وإن كان قد انتظمت فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى فى إدارة شباب بئر العبد فى عام 1988 بإقامة سباق يتم ترشيح 10 هجانه من كل مركز شباب، وتم أول سباق فى منطقة الرواق ثم تلاه ثانى سباق فى منطقة المجدره ناحية سلمانة ثم منطقة الزقبه.

أضاف أنه فى عام 1990 تم التحرك لتنظيم سباق، وتم تنظيم سباق السر والقوارير بوسط سيناء وتبنته المحافظة خلال أعوام 1992 وما بعدها، واستقرت المحافظة على إنشاء مضمار فى موقع مناسب هو الموقع الحالى بالميدان بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة العريش.

وأشار الباحث، إلى أنه تلا ذلك تجميع عدد من المهتمين والهجانة كمؤسسين لإشهار أول نادى تحت مسمى نادى الهجن الرياضى المصرى فى عام 1997، وتولى رئاسته النائب الشيخ منصور أبو شريف رحمه الله ثم تلاه النائب سليمان الزملوط، وإشهار الاتحاد المصرى للهجن من عدد من الأندية وتولى رئاسة الاتحاد سليمان الزملوط، ليصل به إلى المشاركة العربية والدولية، ومعه نخبة من المهتمين بتلك الرياضة منهم الشيخ امين شعراوى، بينما تولى رئاسة نادى الهجن الرياضى المصرى الإعلامى سليمان عياط، وتخلل ذلك قيام المهتمين والجنود المجهولين فى ذلك الوقت بجهد غير عادى لإخراج تلك السباقات بصورة جيده منهم المرحوم محمد أبوملحوس رئيس اللجنة الفنية وعيد أبوقرومه مدير النادى والشيخ محمد أبوعنقه وغيرهم.

وأوضح أنه ثم توالى إشهار عددا من الأندية على مستوى الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية لتكون ضمن الاتحاد المصرى للهجن الذى تولى رئاسته بعد ذلك وحتى تاريخه عيد حمدان، وشارك الاتحاد بفعاليات محلية وعربية ودولية تم خلالها إنشاء مضمار شرم الشيخ والعلمين والسلوم ووسط سيناء برعاية وزارة الشباب والرياضة والمحافظات التى تقام فيها تلك الفعاليات.



الانتهاء من عمل مضمار سباق الهجن بالعريش



انشاء مضمار



مسار تسابق الهجن









