مصرع مسن وإصابة زوجته نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مسن وأصيبت زوجته، بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب تسريب غاز داخل مسكنهما أثناء النوم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بورود بلاغ إلى المركز بوفاة شخص وإصابة زوجته بحالة اختناق بالغاز داخل المنزل التابع لإحدى قرى المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة لبدء التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة مسن 78 عاما بالمعاش، وإصابة زوجته 72 عاما بحالة إغماء داخل غرفة النوم بالطابق الأرضي بمنزلهما، وبسؤال زوجة نجل المتوفي أكدت على أنها أحضرت الإفطار لهما وحاولت النداء عليهما وطرق الباب إلا أنهما لم يفتحا الباب، مضيفة أنها استنشقت رائحة غاز بالشقة، واستعانت بزوجها وبعد دخولهما اكتشفا الواقعة، وأن هناك تسريبا من أنبوبة البوتاجاز، وقرر ابن المتوفي أن تلك الأقوال صحيحة.

تم نقل الزوج المتوفي وزوجته للمستشفى، وبالكشف على المتوفي عن طريق مفتش الصحة أكد على أن الوفاة نتيجة استنشاق الغاز، فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1398 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.