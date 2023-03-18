السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية ميت أبوالكوم، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على حريق في حظيرو مواشي بدائرة المركز، ونفوق 5 مواشي بداخلها، بالانتقال والفحص من قوة بمركز تلا، تبين نشوب حريق حظيرة المواشي بقرية ميت أبو الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.