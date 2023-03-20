مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بمنزلها أثناء تعليق زينة رمضان

الدقهلية - شريف الديب - محمد الحبشى

لقيت فتاة بمدينة المنصورة محافظ الدقهلية مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بشارع عبد السلام عارف أثناء تعليق زينة رمضان بسبب اختلال توازنها، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعى جثة هامدة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من أهالى شارع عبد السلام بسقوط فتاة من الطابق السادس.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى "ملك رضا محمد حسنى"، 18 عاماً.

وقالت أسرة المتوفية فى محضر الشرطة، إن ابنتهم كانت تعلق زينة رمضان وخلال وقوفها على سور البلكونة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس أثناء تعليق زينة رمضان.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.