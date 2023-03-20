محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعه الأخيرة من معدات النظافة وتحسين البيئة..صور

الدقهلية محمد الحبشى

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تسليم الدفعة الخامسة والأخيرة من معدات النظافة وتحسين البيئة، بعدد 24 معدة، وهى "14 سيارة قلاب 5 أطنان، 9 مكبس 6 أمتار، 1 سيارة كهرباء"، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، سيتم توزيعها على مراكز "حى غرب، بلقاس، دكرنس، بنى عبيد، تمى الامديد، أجا، السنبلاوين".

وأشار مختار، إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى الحصول على معدات تحسين البيئة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وقال مختار، إن إجمالى معدات الخطة هذا العام 65 معدة، بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه، وفقا للتعاقد المشار الية مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.

جاء ذلك فى حضور خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظه، ومحمد امين رئيس حى غرب المنصوره، والمتولى عبدالعال رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة تمى الامديد، والأستاذة غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، والأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا، والاستاذ محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المدينة.