اليوم السابع
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مصرع شخصين غرقا داخل مزرعة سمكية بوادى النطرون فى البحيرة

الإثنين، 20 مارس 2023 10:27 م
مصرع شخصين غرقا داخل مزرعة سمكية بوادى النطرون فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي شخصان مصرعهما اليوم الإثنين، غرقا داخل مزرعة أسماك بمركز وادى النطرون فى البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "ممدوح ص.م " 27 سنة، مقيم محافظة سوهاج و"أسامة أ ه" 12 سنة مقيم الإسكندرية داخل بيارة بمزرعة سمكية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.  

وتم نقل جثة المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
 

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