مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون بالنوبارية بصحراوى البحيرة.
وبالفحص تبين مصرع شخص وأصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز غرب النوبارية.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية والمصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة
وفى وادى النطرون أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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