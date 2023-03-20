اليوم السابع
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"مشروعك" يعتمد عقود تمويل 21 مشروعا صغيرا لشباب الخريجين بمركز الخارجة

الإثنين، 20 مارس 2023 05:11 م
"مشروعك" يعتمد عقود تمويل 21 مشروعا صغيرا لشباب الخريجين بمركز الخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية "مشروعك"، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وافق على تمويل 21 مشروعًا في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بقيمة 245 الف جنيه، وفرت فرص عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.
 
وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أن أنواع المشروعات التي جرى تمويلها تشمل تربية اغنام ماعز، و مخبوزات منزلية، وملابس جاهزة،  ومشروعات تجارية وصناعية، ومشروعات الثروة الحيوانية، والمشروعات المنزلية، حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.
 
 
 

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