"مشروعك" يعتمد عقود تمويل 21 مشروعا صغيرا لشباب الخريجين بمركز الخارجة

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أن أنواع المشروعات التي جرى تمويلها تشمل تربية اغنام ماعز، و مخبوزات منزلية، وملابس جاهزة، ومشروعات تجارية وصناعية، ومشروعات الثروة الحيوانية، والمشروعات المنزلية، حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.