محافظ الوادى الجديد يفتتح مبادرة الإطعام الخيرى للطلاب المغتربين.. صور

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم مبادرة الإطعام الخيرى للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، وذلك بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى ومسئولى البنك.

ووجّه المحافظ بزيادة الطاقة الإنتاجية من الوجبات اليومية والبالغ عددها 500 وجبة ساخنة يوميًا تُقدم للطلاب على مدار العام، وذلك للتوسع فى توزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا والحالات المستحقة، مُجددًا تقديره وامتنانه للمبادرات الخيرية التى يساهم البنك فى تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة.

وكان محافظ الوادى الجديد، أمس الأحد، أعلن عن بدء توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية، تأكيدا على توجيهات رئيس الجمهورية بتضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الزملوط انطلاق أعمال التوزيع للحالات المستحقة بكافة مراكز المحافظة من الأسر الأوّلى بالرعاية والأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، المسجلة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، دعمًا لهذه الفئات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنًا الدور البارز لشركاء التنمية والمؤسسات الأهلية فى دعم جهود المحافظة لتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة.