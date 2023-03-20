وأوضح المركز - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ19 كم والثانية 38 كم شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كم، والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كم و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط، وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.