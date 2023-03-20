محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان لمحاربة الغلاء بقرية الجبيل بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان"، المقام بجوار دار المناسبات بقرية الجبيل بطور سيناء، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيرالسكرتيرالمساعدللمحافظة ومبروك الغمريني رئيس مدينة طورسيناء وسامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين وإبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأقيم المعرض بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ويتضمن كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 35% حتى 40%.

وقرر محافظ جنوب سيناء، توزيع كيلو بلح لكل مواطن بالمحافظة مجانًا، هدية المحافظ للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، وأكد على وكيل وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في توزيع هذه الكميات من البلح على المواطنين.

وقال المحافظ، إنه جاري التوسع في إنشاء معارض ومنافذ لبيع السلع الغذائية، واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، لافتًا إلى أن المعارض تتضمن لحوم، دواجن، زيت، سكر، دقيق، أرز، مكرونة، سمن، بلح بكافة أنواعه، وياميش رمضان، وخضروات وفاكهة، وأيضًا أسماك.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه حريص على دعم المحافظة بأطنان من اللحوم والدواجن المدعمة، وأيضا اللحوم والسلع الغذائية التي توزع على المناطق الأكثر احتياجًا بالمجان ، بهدف تخفيف العبء عن كاهل هؤلاء الفئة من المواطنين التي تحتاج إلى دعم الدولة، وتكاتف الجميع للوقوف بجانبهم حتى نجتاز هذه الفترة من الغلاء التي يعاني العالم أجمع منها.

وأكد المحافظ، على ضرورة متابعة كافة المعارض والمنافذ التي جرة إقامتها على مستوى المحافظة، وإمدادها بكافة السلع أول بأول خاصة السلع التي يوجد عليها إقبال متزايد، مع مواجهة جشع التجار بكل حزم، ومنعهم من استغلال المواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.

من جانبه، قال المحاسب سامي عبد القادر وكيل وزارة التموي إن جميع السلع الغذائية متوفرة في منافذ البيع الخاصة بمديرية التموين مثل "دلتا ماركت"، وأيضا منافذ البيع الخاصة بمديرية الزراعة، ويجري بيعها بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 35%.

وأوضح أن كيلو اللحوم السودانية داخل المعرض بلغ 135 جنيها، وسعر اللحوم البلدية الطازجة تتراوح من 170 إلى 180 جنيها للكيلو، وكيلو الأرز بـ 14,5 جنيه، وسعر كيلو السكر من 14 حتى 16 جنيها، وكيلو الدقيق بـ16 جنيها، والبلح يتراوح سعره من 14 حتى 18 جنيها، كما يوجد بها كافة أنواع ياميش رمضان والعصائر بأسعار مخفضة وفي متناول جميع المواطنين.

جدير بالذكر، أن عدد المعارض الكبرى بمحافظة جنوب سيناء، يبلغ 16 معرضا ومنفذا، بواقع معرضين بمدينة الطور، ومعرض بمدينة شرم الشيخ و14 منفذا بواقع 4 منافذ بمدينة دهب، و2 منفذ بمدينة رأس سدر، و2 منفذ بمدينة أبوزنيمة، و2 منفذ بمدينة أبورديس، و2 منفذ بمدينة نويبع، ومنفذ بسانت كاترين، وآخر بمدينة طابا.



محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان (1)



محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان (2)



محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان (3)



محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح معرض أهلا رمضان (4)