محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرستين بمدينة الطور في الذكرى 34 لعودة طابا.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الاثنين، مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، ومدرسة النصر بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابا، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة الطور، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضم المدرستين 39 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تتعدى الـ17 مليون جينه، وحرص المحافظ ومرافقيه على تفقد الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، والتجهيزات الخاصة بكل مدرسة.

وقال المحافظ، إنه حريص على التوسع في إنشاء المدارس الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية، خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة، والوديان والقرى، لضمان عدم تسرب الطلاب من التعليم، مشيرًا إلى أنه يجري تجهيز المدارس الجديدة على أحدث مستوى، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة، التي تسهم في تسهيل وتبسيط العملية التعليمية على الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن مدرسة النصر جرى إنشاؤها لتستوعب كافة المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وشهدت إقبالا كثيفا من الطلاب بمختلف المراحل مع بداية افتتاحها هذا العام، لكونها تقع في أكبر حي سكني جرى إنشاؤه بمدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ بالتصميم المعماري للمدارس الجديدة، وحرص هيئة الأبنية التعليمية على اختيار ألوان مبهجة، وتأهيل الفناء الخاص بمرحلة رياض الأطفال بالبلاط الفيبر مما جعله أكثر أمانًا للأطفال، وتوفير حجرات الوسائط المتعددة والمعامل، لتحقيق الهدف الأساسي من النظام التعليمي الجديد الذي يفعل الأنشطة التعليمية لجعل التعليم باقي الأثر لدى الطلاب.

وأشار إلى أن مدرسة النصر جرى إنشاؤها على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهي عبارة عن مجمع تعليمي شامل، يتضمن 28 فصلاً دراسياً، ومعامل مجهزة على أعلى مستوى، وحجرات أنشطة، وصالات متعددة الأغراض، وغرفة للمعلمين، وغرفة للحارس، بتكلفة تتخطى 11 مليون جنيه، بينما جرى إنشاء مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، على مساحة 4 ألاف متر مربع، وتضم 11 فصلًا دراسيًا بينهم فصلان لمرحلة رياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، ومعامل، وحجرات للأنشطة، وحجرات للمعلمين، ومخازن، حمامات بتكلفة تتخطى الـ6 ملايين.

كما افتتح المحافظ معرضا لأعمال الطلاب، وأشاد بالمستوى الدراسي للطلاب داخل المدارس، ووعيهم الثقافي والقومي، وقرر صرف مكافأة للطلاب الموهوبين في إلقاء الشعر.