محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التوجيه الفنى بالتعليم

المنوفية - محمد فتحى

عقدت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعها اليوم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوجيه الفنى بمديرية التربية والتعليم لاختيار الأكفأ والأنسب ، يأتي هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لـ 10 من المتقدمين على مدار يومين متتالين ، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لإختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها ، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية ، لافتاً إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال و تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومى.