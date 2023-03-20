محافظ المنوفية: تحرير 214 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات، قد أسفرت اليوم عن تحرير (214) محضرا تموينيا متنوعا، ما بين (103) مخالفات مخابز و(111) مخالفات أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد (10) شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق، كما تم ضبط (10) أطنان ملح طعام مجهول المصدر وتم تحرير محاضر جنح بالوقائع أرقام ( 1413 ، 4023) بمركز منوف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقا ً للصالح العام.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.