محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة إنشاء حي جديد بمدينة المنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاثنين اجتماعاً باللجنة العليا للتقسيم الادارى لمناقشة انشاء حي جديد بمدينة المنصورة.

وأعلن "المحافظ" عن موافقة اللجنة العليا للتقسيم الإداري علي انشاء قسم شرطة ثالث المنصوره فصلا عن مكونات قسم أول وثاني المنصورة، كما وافقت اللجنة علي انشاء حي جديد بمدينة المنصوره يطلق عليه حي جنوب المنصوره فصلا عن مكونات حي غرب.

وأشار "مختار" إلي أن الهدف من إنشاء حي جديد هو ضمان وصول كافة الخدمات في القطاعات الخدمية الي المواطنين وتخفيف العبء عن حي غرب نظراً للكثافة السكانية في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة التخطيط العمراني بمديرية الأمن، والمهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعه ، والمحاسب طارق عبدالعال القائم بعمل وكيل وزارة المالية، والمهندسة جيهان علي وكيل مديرية المساحه، ومحسن طه مدير عام إدارة المجالس واللجان بالمحافظة، والسيد عبدالهادي مقرر اللجنة ورئيس قسم التقسيم الإداري بإدارة المجالس واللجان، ومحمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، والمهندسة مها صبري وكيل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتوره صفاء فتوح وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمر عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.