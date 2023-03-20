محافظ الدقهلية: استكمال مبادرة تخفيض أسعار اللحوم لـ150 جنيهًا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عن استكمال تدشين مبادرة تخفيض أسعار اللحوم إلى 150 جنيها بدلاً من 190 جنيها فى مختلف منافذ المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أنه تم افتتاح العديد من معارض أهلا رمضان ومنافذ بيع اللحوم لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم تصل إلى 35 % عن سعر السوق الخارجى.

وكلف "المحافظ" لوكيل وزارة التموين ولرؤساء المراكز والمدن والاحياء بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، وعلى المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، ووائل السنوسى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء ومسئول منافذ اللحوم بالمنصورة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإقامة معارض أهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.