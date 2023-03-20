مؤبد ثم براءة فى جريمة قتل.. فارغ الطلقات ينقذ مصير شابين

كتب ـ أحمد حسنى

ربما يتحول مصيرك من إدانة إلى براءة بشكل ما، حيث يقول المستشار بهاء أبو شقة، في كتابه " أغرب القضايا " إنه في يوم ما جاء إليه متهمان حصلا على حكم غيابي بالمؤبد، مع متهمين آخرين في قضية قتل مواطن بالرصاص الحي.

وشهد الشهود أن 4 متهمين أطلقوا النيران على المجني عليه من 4 أسلحة ليقى مصرعه على الفور، وخلال معاينة النيابة تم الكشف عن 8 فوارغ لطلقات نارية.

وطلب المستشار بهاء أبو شقة، من المحكمة خلال إعادة محاكمة المتهمين إجراء البصمة الميكروسكوبية لفوارغ الطلقات لمعرفة عدد الأسلحة المستخدمة في الحادث، لأن هذه البصمة تكشف كل طلقة تابعة لأي سلاح بشكل دقيق.

وكانت المفاجأة أن البصمة الميكروسكوبية، كشفت أن عدد الأسلحة المستخدمة هي 8 أسلحة وهو ما يدحر رواية الشهود أن 4 متهمين هم من قاموا بالجريمة.

وتمت المرافعة على هذا الدليل الفني، وبعد مرافعة الدفاع قضت المحكمة ببراءة المتهمين بعد إدانتهما بالسجن المؤبد.